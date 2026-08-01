PM मोदी के ‘बच्चों को माफी’ वाले वीडियो पर ध्रुव राठी ने कसा तंज, बोले- मुझे जो गालियां दे रहे हैं, उन्हें आप फॉलो करते हैं

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक वीडियो संदेश में जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि कम उम्र में गलतियां हो जाती हैं और बच्चों को दंडित करने के बजाय सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है। इसी बयान के बाद कुछ छात्रों ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई।