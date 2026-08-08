ढाई साल से कारोबारी का घर निशाने पर, लूट से पहले वॉचमैन की हत्या; पांच आरोपी गिरफ्तार

वारदात से एक दिन पहले आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड मनोज यादव से पहचान बढ़ाई। पुलिस का कहना है कि उसे भरोसे में लेने के लिए 500 रुपए भी दिए गए और बताया कि वे अगले दिन पार्टी करने आएंगे। 1 अगस्त की रात आरोपी बिल्डिंग में पहुंचे और मनोज के साथ शराब पी। आरोप है कि शराब में नशीला पदार्थ मिलाया गया। जब उसका असर कम हुआ तो आरोपियों ने कथित तौर पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ बांधकर शव को पानी की टंकी में डाल दिया गया।