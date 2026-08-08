प्रशांत किशोर की सुनेत्रा पवार से मुलाकात से NCP में मची खलबली, क्या प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की होगी छुट्टी?

Sunetra Pawar Prashant Kishor Meeting: महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? पार्टी नेतृत्व और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को बदलने की अटकलों ने पार्टी के भीतर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, NCP नेता दत्तात्रय भरणे ने तटकरे को हटाने की चर्चा को महज अटकल बताया है। वहीं खुद तटकरे ने पार्टी को चुनावी रणनीतिकार की जरूरत होने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।