Milk Price Hike: महाराष्ट्र में दूध हुआ महंगा… 11 अगस्त से गाय और भैंस के दूध के दाम बढ़ेंगे, दुग्ध उत्पाद भी होंगे महंगे

Milk Price Hike in Maharashtra: महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है। ईंधन, पैकेजिंग सामग्री और दूध की खरीद लागत बढ़ने का हवाला देते हुए गाय और भैंस के दूध के बिक्री मूल्य में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। नए दाम 11 अगस्त 2026 से लागू होंगे। इसके साथ ही विभिन्न दुग्ध उत्पादों की कीमतों में भी 10 फीसदी तक की वृद्धि की जाएगी। इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ना तय है।