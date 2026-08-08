तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला को मिला नया डिजिटल शो! Youtube पर होगा प्रीमियर

रिपोर्ट के मुताबिक, बालाजी टेलीफिल्म्स ने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर नए और ओरिजिनल डिजिटल फॉर्मेट तैयार करने की पहल शुरू की है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मिलकर नए तरह का कंटेंट तैयार करना है। कंपनी इसके जरिए अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। इसी पहल के तहत आकांक्षा चमोला पहली क्रिएटर के तौर पर बालाजी टेलीफिल्म्स से जुड़ी हैं। ‘लॉकअप 2’ के बाद उनके लिए यह एक नया मौका है। अब वह एक्टिंग के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही हैं।