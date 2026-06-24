अब ओट्स के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं भारत, मध्यप्रदेश के वैज्ञानिकों ने विकसित की स्वदेशी ग्रेन ओट्स किस्म



देश के शहरी क्षेत्रों में उपयोग होने वाले लगभग 90 प्रतिशत ओट्स अब तक विदेशों से आयात किए जाते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए पवारखेड़ा अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 2017 में ग्रेन ओट्स के बीज विकसित करने के उद्देश्य से शोध कार्य शुरू किया था। लगातार अनुसंधान के बाद वर्ष 2023 में वैज्ञानिकों ने ग्रेन ओट्स की नई प्रजाति जेडडब्ल्यूजीओ-01 विकसित की। इस प्रजाति के बीज बाजार में आने के बाद मध्यप्रदेश के किसान अब लगभग 2500 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती कर रहे हैं। गुना और अशोकनगर क्षेत्र के किसानों ने इसकी खेती की शुरुआत की है, जिससे राज्य में ओट्स उत्पादन का दायरा बढ़ने लगा है।