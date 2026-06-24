आज हम जैसे दिखने की शुरुआत 20 लाख साल पहले हुई? इंसानी पूर्वजों के शरीर में अचानक आया था बड़ा बदलाव

Human Evolution Study: इंसानों के पूर्वजों के शारीरिक विकास को लेकर एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं के अनुसार, करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के शरीर के आकार में अचानक बड़ा बदलाव आया था। इस दौरान उनका औसत वजन लगभग 40 किलो से बढ़कर 60 किलो हो गया था, जो आज के कई लोगों के वजन के बराबर है। शरीर का यह बढ़ा हुआ आकार उन्हें लंबी दूरी तक यात्रा करने, नए इलाकों में बसने और ज्यादा विविध भोजन अपनाने में मददगार साबित हुआ। ये निष्कर्ष उस पारंपरिक धारणा को चुनौती देते हैं कि मानव विकास के दौरान शरीर का आकार पूरे वंशक्रम में धीरे-धीरे बढ़ता गया था।