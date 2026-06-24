पश्चिम एशिया में नई हलचल: BRICS बैठक में डोभाल का संदेश, ईरान-UAE तनातनी, ट्रंप और तेहरान के बड़े संकेत

America-Iran War: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) की बैठक में भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत इस समझौते को लेकर 'सतर्क आशावाद' रखता है और उम्मीद करता है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थिरता मजबूत होगी। डोभाल ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य स्थिति बहाल होना ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, इस मार्ग के सुचारु रूप से खुलने से तेल और गैस की आपूर्ति बेहतर होगी तथा वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं कम होंगी। उर्वरक और रसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा।