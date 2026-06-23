Congress: कांग्रेस का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान 25 जून को, देशभर में 28 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Congress Chhatron Ki Goonj Campaign: कांग्रेस ने शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। पार्टी 25 जून 2026 को देशभर में 'छात्रों की गूंज' नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 28 नेताओं की लिस्ट जारी की है, जो अलग-अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग की है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। एआईसीसी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर देशव्यापी चर्चा शुरू करने की जरूरत है और यह अभियान उसी दिशा में एक पहल है।