कतर धमाके में 12 भारतीयों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से हुई बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बातचीत

Qatar Factory Blast: कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए भीषण फैक्टरी धमाके में 12 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में भारतीयों की मौत पर शोक जताने के लिए कतर के अमीर का आभार व्यक्त किया और कहा कि दोनों देश पीड़ित परिवारों के दुख में साथ खड़े हैं। इस औद्योगिक हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 12 भारतीय शामिल हैं। हादसे में 66 लोग घायल भी हुए हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।