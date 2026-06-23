23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते, तो आज मैं बांग्लादेश का हिस्सा होती’, अग्निमित्रा पॉल के बयान से सियासी हलचल तेज

BJP Leader Agnimitra Paul: पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते, तो शायद मैं आज बांग्लादेश का हिस्सा होती।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jun 23, 2026

Agnimitra Paul

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल (Photo - ANI)

Dr Syama Prasad Mookerjee Contribution West Bengal: पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते, तो शायद मैं आज बांग्लादेश का हिस्सा होती। आजादी के बाद पिछले 50 सालों में, बंगाल में आई हर सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से मिटाने और भुलाने की कोशिश की।

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आप सच को मिटा नहीं सकते। आज हमारे मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम पूरी तरह से चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज की किताबों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का पूरा और विस्तृत विवरण हो।

जनता ने टीएमसी को नकारा

पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उन्हें नकार दिया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किसे बाहर निकाल रहे हैं।

टीएमसी के लोगों ने किया अत्याचार और भ्रष्टाचार

उन्होंने आगे कहा कि पांच साल का समय बहुत कम है और पूरे करने के लिए बहुत सारे वादे हैं। हमारे पास किसी भी तरह की नकारात्मकता या नकारात्मक राजनीति के लिए समय नहीं है। उनकी पार्टी ने जिस तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार किए, उन्हें हम भूलेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनके भविष्य के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकार मुझे है।

'इतने सालों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मना भी नहीं पाए'

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि इतने सालों तक हम इसे मना भी नहीं पाए, अगली पीढ़ी को बताने की तो बात ही छोड़िए। हम इस दिन को आगे भी नहीं बढ़ा पाए। डर का माहौल था और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेहरे पर स्याही फेंकने जैसी घटनाएं भी हुईं। हमारे नेता शुभेन्दु अधिकारी की वजह से, आज यह दिन मनाया और याद किया जा रहा है। बंगाल के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि न सिर्फ़ बंगाल और भारत के बच्चे, बल्कि पूरी दुनिया को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल, कश्मीर, इंडस्ट्री और पूरे भारत के लिए दिया गया योगदान पता चले। हमें इस व्यक्ति का ऋणी होना चाहिए।

Padma Award 2026: शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, 2 अमेरिकी और 1 रूसी शख्स को पद्म श्री, 65 हस्तियों मिला सम्मान

ये भी पढ़ें
Droupadi Murmu

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Jun 2026 09:59 pm

Published on:

23 Jun 2026 09:38 pm

Hindi News / National News / ‘अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते, तो आज मैं बांग्लादेश का हिस्सा होती’, अग्निमित्रा पॉल के बयान से सियासी हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बदलती दुनिया में BRICS की बड़ी भूमिका’, PM मोदी से मिले टॉप सुरक्षा अधिकारी, 2026 के लिए भारत ने तय की यह थीम

BRICS NSA Meeting, Narendra Modi, BRICS Security Cooperation, BRICS Chairship 2026, National Security Advisors, Cyber Security, Counter Terrorism, Global South, Energy Security,
राष्ट्रीय

‘मैं इंग्लैंड की महारानी हूं’, ममता बनर्जी पर बागी विधायकों के एक्शन के बाद महुआ मोइत्रा ने क्यों कह दी ऐसी बात?

Mahua Moitra
राष्ट्रीय

Forest Bungalow Scam: कोरिया वनमंडल में बड़ी धांधली: रेंजर का बंगला गायब, IFS ऑफिसर ने खड़ा किया अपना मकान

Forest Bungalow scam
कोरीया

बर्थडे ट्रिप से मौत की खाई तक: लोहागढ़ फोर्ट में केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ था? पुलिस ने खोला राज

Ketan Agrawal, Ketan Agrawal Murder Case, Siya Goyal, Chetan Chaudhary, Lohagad Fort Incident, Lohagad Fort Murder, Lonavala Crime News, Pune Rural Police, Sandeep Singh Gill, Ketan Agrawal Death,
राष्ट्रीय

Padma Award 2026: शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, 2 अमेरिकी और 1 रूसी शख्स को पद्म श्री, 65 हस्तियों मिला सम्मान

Droupadi Murmu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.