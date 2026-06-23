बर्थडे ट्रिप से मौत की खाई तक: लोहागढ़ फोर्ट में केतन अग्रवाल के साथ क्या हुआ था? पुलिस ने खोला राज

Ketan Agrawal Murder Case: लोनावला की वादियों में शुरू हुई जन्मदिन की ट्रिप कुछ ही घंटों में मौत की कहानी बन गई। जिस लड़की के साथ केतन अग्रवाल अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था, उसी पर अब उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप है। 26 साल के केतन को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस रिश्ते पर वह भरोसा कर रहा है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों ने इस मामले को एक साधारण हादसे से देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है।