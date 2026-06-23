’12 भारतीयों ने गंवाई जान, पार्थिव शरीर वतन लाने की कोशिशें जारी’, कतर हादसे पर बोले MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

Qatar Gas Plant Explosion: कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दर्दनाक हादसे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है, जिसमें 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। इस हादसे में अन्य देशों के कई लोगों की भी मौत हुई है। रास लाफान गैस फील्ड में हुए धमाके में हमारे 12 नागरिकों की जान चली गई। कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं।