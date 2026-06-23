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Padma Award 2026: शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, 2 अमेरिकी और 1 रूसी शख्स को पद्म श्री, 65 हस्तियों मिला सम्मान

राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें विजय अमृतराज, ममूटी, अलका याग्निक और रोहित शर्मा शामिल रहे।
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भारत

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Ankit Sai

Jun 23, 2026

Droupadi Murmu

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया। (IANS Photo)

President Droupadi Murmu Presents Padma Shri Award: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी-2 में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में राष्ट्रपति ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया।

इस दौरान कुल 65 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। सम्मानित होने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा, प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और अभिनेता ममूटी समेत कई प्रमुख नाम शामिल रहे।

65 हस्तियों को मिला सम्मान

इस समारोह में कुल 65 पुरस्कार दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं। यह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वालों को दिए जाते हैं। पिछले समारोह में भी 65 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिससे इस बार का आयोजन पद्म पुरस्कार श्रृंखला का दूसरा बड़ा चरण बन गया।

शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण

इस बार का सबसे भावुक पल वह रहा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति के हाथों प्राप्त किया। यह सम्मान उनके लंबे राजनीतिक जीवन और आदिवासी समाज के लिए किए गए कार्यों की मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।

2 अमेरिकी 1 रूसी नागरिक को मिला पद्म सम्मान

इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पद्म पुरस्कारों ने अपनी पहुंच दिखाई। अमेरिका के डॉक्टर दत्तात्रेयुडु नोरी को चिकित्सा क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा को भी चिकित्सा क्षेत्र में पद्म श्री मिला। रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जॉर्जिया के व्लादिमीर मेस्तविरीश्विली को खेल क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर महेंद्र नाथ रॉय को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म श्री से नवाजा गया।

जानिए किन-किन लोगों को मिला पद्म पुरस्कार

  • शिबू सोरेन (मरणोपरांत) – जनसेवा और राजनीति में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • विजय अमृतराज – खेल (टेनिस) क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • अलका याग्निक – संगीत जगत में योगदान के लिए पद्म भूषण
  • पी. नारायणन – साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण
  • जस्टिस (रिटायर्ड) के.टी. थॉमस – जन-कार्य क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण
  • एसकेएम मैलानंदन – विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित
  • ममूटी – विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित
  • वेल्लापल्ली नटेसन – विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित
  • दत्तात्रेयुडु नोरी – चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण

रोहित शर्मा को राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित, BBCI ने शेयर किया वीडियो

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Rohit Sharma honored with Padma Shri award

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Updated on:

23 Jun 2026 08:00 pm

Published on:

23 Jun 2026 07:39 pm

Hindi News / National News / Padma Award 2026: शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, 2 अमेरिकी और 1 रूसी शख्स को पद्म श्री, 65 हस्तियों मिला सम्मान

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