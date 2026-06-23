Padma Award 2026: शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण, 2 अमेरिकी और 1 रूसी शख्स को पद्म श्री, 65 हस्तियों मिला सम्मान

इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पद्म पुरस्कारों ने अपनी पहुंच दिखाई। अमेरिका के डॉक्टर दत्तात्रेयुडु नोरी को चिकित्सा क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया। प्रोफेसर प्रतीक शर्मा को भी चिकित्सा क्षेत्र में पद्म श्री मिला। रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जॉर्जिया के व्लादिमीर मेस्तविरीश्विली को खेल क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म श्री दिया गया। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर महेंद्र नाथ रॉय को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म श्री से नवाजा गया।