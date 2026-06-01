‘चुनाव खत्म होते ही लाडली बहनें पराई हो गईं’, 80 लाख महिलाएं अपात्र होने पर भड़कीं केंद्रीय मंत्री की ननद

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है। योजना की करीब 80 लाख लाभार्थी महिलाओं के अपात्र घोषित होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही लाभार्थियों की संख्या कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।