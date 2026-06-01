औरंगाबाद में पिकनिक मनाने गए दो दोस्त जायकवाड़ी बांध में डूबे, एक का शव बरामद; दूसरे की तलाश जारी

जानकारी के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर से सात दोस्तों का एक ग्रुप रविवार को छुट्टी मनाने और आसपास के पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए निकला था। दिनभर घूमने-फिरने के बाद, शाम करीब 5:30 बजे यह पूरा ग्रुप जायकवाड़ी बांध के जलाशय के पास पहुंचा। वहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते समय, समूह के कुछ लोग पानी के बिल्कुल नजदीक चले गए। इसी दौरान दो किशोर 19 साल का अनिकेत मनु भारती और 18 साल का संकेत सिद्धार्थ खरात पानी में नहाने के लिए गए, लेकिन पानी की गहराई से वे दोनों बेखबर थे। जैसे ही पानी में थोड़ा अंदर गए तेज बहाव होने के कारण संतुलन बिगड़ा और वे गहरे पानी में चले गए।