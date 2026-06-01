महाराष्ट्र में आज से मौसम लेगा करवट, 29 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मानसून पर क्या है अपडेट

मानसून से पहले महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 1 जून के लिए राज्य के 23 जिलों में येलो अलर्ट और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि, राहत की बारिश के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ताजा जानकारी के अनुसार कम से कम 10 जून तक राज्य में मानसून पहुंचने की संभावना फिलहाल नहीं है।