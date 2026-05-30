25 एकड़ जमीन, 15 साल पुराना विवाद, अब दिनदहाड़े 6 हत्याओं से लाल हुई चडचन की भूमि

मिली जानकारी के अनुसार, निराले और गोलगी परिवारों के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद को सुलझाने के लिए कुछ दिनों पहले भी स्थानीय स्तर पर मध्यस्थता बैठक बुलाई गई थी। शुक्रवार को एक बार फिर दोनों पक्ष समझौते की बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसी दौरान कथित तौर पर गोलगी परिवार और उनके समर्थकों की टोली ने हथियारों से लैस होकर निराले परिवार पर अचानक धावा बोल दिया। गन्ना काटने वाले धारदार हथियारों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो लोगों की हालत गंभीर है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।