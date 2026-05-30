30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा में हिला दी कांग्रेस की जमीन, एक साथ 25 हजार कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल

एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना में शामिल होने वाले 25 हजार लोग किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि जब वह किसी से एक बार कोई वादा कर लेते हैं तो उसे हर हाल में निभाते हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ सत्ता या कुर्सी पाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 30, 2026

Shiv Sena Eknath Shinde Latur Rally

मराठवाड़ा में शिंदे का बड़ा सियासी दांव, 25 हजार कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल (Photo: X/@mieknathshinde)

महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। जहां एक ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाडी (MVA) ने सीट बंटवारा फाइनल कर लिया है, दूसरी ओर भाजपा-शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी सुनेत्रा पवार की महायुति में अभी भी कई सीटों को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले लातूर जिले में पूर्व कांग्रेस विधायक विनायक पाटिल के नेतृत्व में 25000 कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए।

25 हजार से अधिक कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल

अहमदपुर में गुरुवार को आयोजित एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में करीब 25,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। इसे मराठवाड़ा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा पक्ष प्रवेश माना जा रहा है। इस बंपर जॉइनिंग के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि लातूर जिले में अब शिवसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है।

कांग्रेस के मजबूत गढ़ में शिवसेना की बड़ी सेंध

पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दौर से लातूर को कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में हजारों कार्यकर्ताओं का शिवसेना में शामिल होना स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद मराठवाड़ा में शिवसेना की संगठनात्मक ताकत कई गुना बढ़ गई है।

विपक्ष पर बरसे एकनाथ शिंदे

इस विशाल रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पक्ष प्रवेश समारोह में 25 हजार से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से शिवसेना का दामन थामा है।

शिंदे ने कहा, "आज इस समारोह में 25 हजार लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया है। यह कार्यक्रम मराठवाड़ा का सबसे बड़ा पक्ष प्रवेश समारोह बन गया है। यह भीड़ भाड़े पर जमा की हुई नहीं है, बल्कि विनायकराव के प्रति लोगों का प्यार है। अगर विरोधियों की आंखों में कचरा चला गया है, तो वे यहां आएं और अपनी आंखें खोलकर इस जनसैलाब को देखें। मेरी लाडली बहनों और भाइयों का यह प्यार और लगाव पैसों से खरीदा नहीं जा सकता।"

‘हमारा एजेंडा सत्ता नहीं, जनसेवा है’

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि शिवसेना को मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। शिवसेना में शामिल होने वाले लोग किसी स्वार्थ या पद की लालसा से नहीं, बल्कि पार्टी की विचारधारा और जनसेवा के प्रति विश्वास के कारण आए हैं।

उन्होंने कहा, "मैं एक बार जो वादा कर देता हूं, उसे हर हाल में निभाता हूं। पिछले तीन वर्षों से लगातार लोग शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। हमारा एजेंडा सत्ता या कुर्सी नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है।"

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का यह स्नेह किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता।

2029 की तैयारी में जुटी शिवसेना

भले ही राज्य के प्रमुख चुनाव समाप्त हो चुके हो, लेकिन अब भी शिंदे शिवसेना संगठन का विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन शिंदे खेमे ने अभी से राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

पार्टी लगातार विपक्षी दलों के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे भी 'शिवसंवाद दौरे' के जरिए राज्य भर में संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Maharashtra Politics: सिर्फ 3 दिन बाकी! दिल्ली में डटे पार्थ पवार, पुणे सीट छोड़ने से एनसीपी का साफ इनकार
मुंबई
Maharashtra MLC Election Pune BJP vs NCP

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 May 2026 05:52 pm

Published on:

30 May 2026 05:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा में हिला दी कांग्रेस की जमीन, एक साथ 25 हजार कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रदर्शनी दिखाने के बहाने छात्रा को ले गया साथ, बनाई अश्लील वीडियो, नासिक का ‘हैवान’ शिक्षक गिरफ्तार

Maharashtra school teacher sexual harassment
मुंबई

US-ईरान तनाव के बीच छलका मंदाना करीमी का दर्द, कुछ भी नॉर्मल नहीं है!

Mandana Karimi
मनोरंजन

प्रेमानंद महाराज को लेकर उड़ रहीं अफवाहों पर ईशा गुप्ता का फूटा गुस्सा, लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी मत लिखो!

Esha Gupta
मनोरंजन

Monsoon Update: 7 दिनों में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भी बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने क्या कहा

monsoon update 2026
मुंबई

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी

ट्विशा शर्मा केस का जिक्र कर ‘बंदर’ पर छिड़ी बहस, बॉबी देओल की फिल्म पर निखिल द्विवेदी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.