प्रदर्शनी दिखाने के बहाने छात्रा को ले गया साथ, बनाई अश्लील वीडियो, नासिक का ‘हैवान’ शिक्षक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदवड में एक शिक्षक पर लगे गंभीर आरोपों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक नाबालिग छात्रा को प्रदर्शनी दिखाने के बहाने बाहर ले जाकर शिक्षक ने कथित तौर पर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया। उसके कथित रूप से पीड़िता के साथ गलत व्यवहार किया और अश्लील फोटो खिंची। जिसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। आरोप सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।