Rohit Sharma honored with Padma Shri award: भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में से एक पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा को राष्‍ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्‍ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे खेल के महान खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान बताते हुए अपने एक्‍स अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी वायरल हो रहा है। बता दें कि 'नागरिक अलंकरण समारोह-द्वितीय' में 'पद्म पुरस्कार 2026' राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया।