ICC Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम के अभियान को लगातार दो जीत के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार से तगड़ा झटका लगा है। अब यहां से उसके लिए सेमीफाइनल में क्‍वालीफाई करने की राह बेहद ही मुश्किल हो गई है। अब उसे यहां से दोनों मुकाबले जीतने के साथ अन्‍य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। लेकिन, इस टूर्नामेंट में भारत को सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना होगा, वर्ना टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की ट्रॉफी तो दूर टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए भी क्‍वालीफाई नहीं कर पाएगी।