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रांची के JSCA स्टेडियम में भगदड़, झारखंड प्रीमियर लीग फाइनल के दौरान मची अफरा-तफरी, 3 घायल अस्पताल में भर्ती

JSCA: रांची के धुर्वा स्थित JSCA अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग टी-20 फाइनल के दौरान भारी भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि तीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा जांच में देरी और अव्यवस्था को हादसे की वजह बताया जा रहा है।
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रांची

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Anurag Animesh

Jun 24, 2026

Ranchi stadium stampede

रांची के JSCA स्टेडियम में भगदड़(फोटो-IANS)

JSCA Stadium Ranchi: रांची के धुर्वा स्थित झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में झारखंड प्रीमियर लीग टी-20 के फाइनल मुकाबले के दौरान मंगलवार शाम अफरा-तफरी मच गई। भारी भीड़ और प्रवेश में देरी के बीच वेस्ट गेट के पास भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई दर्शकों के घायल होने की सूचना है। इनमें से तीन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कुछ नाराज दर्शकों ने गेट और बैरिकेडिंग को भी नुकसान पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, फाइनल मैच को लेकर दोपहर से ही बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचने लगे थे। मैच शुरू होने से पहले वेस्ट गेट पर भीड़ अचानक बढ़ गई और प्रवेश प्रक्रिया धीमी होने के कारण हालात बिगड़ गए।

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Updated on:

24 Jun 2026 12:13 am

Published on:

24 Jun 2026 12:05 am

Hindi News / National News / रांची के JSCA स्टेडियम में भगदड़, झारखंड प्रीमियर लीग फाइनल के दौरान मची अफरा-तफरी, 3 घायल अस्पताल में भर्ती

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