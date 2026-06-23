पार्टी-विरोधी गतिविधियों पर TMC की सख्ती, फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास समेत 8 नेताओं को निकाला

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पार्टी के भीतर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लिए नए नेतृत्व ढांचे की घोषणा कर दी थी। बागी गुट ने अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष घोषित किया और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NWC) के गठन का भी ऐलान किया।