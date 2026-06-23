TMC नेता की करीबी महिला कार्यकर्ता के घर पर कार्रवाई, 3 किलो सोना बरामद, जांच तेज

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद किए गए सोने का स्रोत क्या है और यह संपत्ति किस माध्यम से अर्जित की गई। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इसका संबंध किसी अवैध वित्तीय लेन-देन या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों को खंगाल रही है।