‘TMC ड्रामा पार्टी है…मैं इसे सर्कस पार्टी कहता था’, ममता को चेयरपर्सन पद से हटाने पर दिलीप घोष का तंज

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी को चेयरपर्सन के पद से हटाने पर कहा, ममता बनर्जी इस समय टीएमसी में सबसे छोटे गुट की नेता हैं। इसलिए मैंने उन्हें पहले ही टीएमसी के अंत की घोषणा करने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी… अभी समय है, वरना उन्हें भी टीएमसी से निलंबित कर दिया जाएगा। उनका कोई सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वह बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें अब घर पर आराम करना चाहिए। राजनीति और टीएमसी में उनका अब कोई महत्व नहीं है।