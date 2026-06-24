Lucknow Fire Accident के बाद यूपी-राजस्थान में सख्ती, कोचिंग संस्थानों और अवैध भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

Lucknow Fire News: शहर के अलीगंज इलाके में सोमवार को हुए अग्नि हादसे के बाद दूसरे दिन एसआइटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और बैगों में भरकर सबूत अपने साथ ले गए। इस दौरान बिल्डिंग को सील कर दिया गया। सभी मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। घटना के बाद अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी इंतजामों के बिना चल रहे कोचिंग और होटलों में छापेमारी की गई। अकेले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 48 कोचिंग और तीन होटलों को सील किया गया। जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी, उसे मई 2016 में गिराने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने उस इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया है, जहां 15 लोगों की जान गई।