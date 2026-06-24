Pachpadra Refinery Project: 1 जुलाई से शुरू होगा पचपदरा रिफाइनरी का व्यावसायिक उत्पादन, अब पेट्रोल उत्पादन की बारी



रिफाइनरी से व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद राजस्थान और केंद्र सरकार को हर साल करीब 21 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। यह राशि राज्य और केंद्र दोनों के लिए राजस्व का बड़ा सोर्स साबित हो सकती है। पचपदरा रिफाइनरी को पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़े आर्थिक कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों बल्कि पूरे प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। रिफाइनरी के पूर्ण संचालन के बाद लगभग 10 हजार स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।