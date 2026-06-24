चंबल में अवैध रेत खनन पर टेक्नोलॉजी का शिकंजा, 16 घाटों पर हाईटेक निगरानी



एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि चंबल क्षेत्र में कुल 16 चेकपोस्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 मुरैना जिले में स्थापित होंगे। एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि चंबल क्षेत्र में कुल 16 चेकपोस्ट विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 मुरैना जिले में स्थापित होंगे। इन सभी चेकपोस्टों को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि पुलिस और वन विभाग के अधिकारी आपस में तुरंत संवाद कर सकें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर फौरन कार्रवाई हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि घाटों पर बने अवैध रेत डंपों को लगातार नष्ट किया जा रहा है और आने वाले समय में अंतरराज्यीय संयुक्त कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। इस नई कार्ययोजना से चंबल क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार पर चौतरफा शिकंजा कसने की उम्मीद है।