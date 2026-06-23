कई कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा KDA का ताला; संचालकों का आरोप- अफसरों ने कहा, आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे

केडीए की टीम ने 4 जोनों में एक साथ कार्रवाई की। जोन-1ए में तीन, जोन-2बी में पांच, जोन-3 में तीन और जोन-4 में पांच कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। इस तरह कुल 16 संस्थानों पर ताला लगा दिया गया। इसके अलावा 22 अन्य कोचिंग सेंटरों को भी चिन्हित किया गया है, जहां दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।कार्रवाई के दौरान कई संस्थानों से भवन मानचित्र, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र, पार्किंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। जिन संस्थानों में कमियां मिलीं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।