23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कई कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा KDA का ताला; संचालकों का आरोप- अफसरों ने कहा, आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे

कानपुर में लखनऊ अग्निकांड के बाद केडीए ने 16 कोचिंग सेंटर सील कर दिए हैं और 22 अन्य को चिन्हित किया है। कार्रवाई के बीच कुछ संचालकों ने आरोप लगाया कि सभी दस्तावेज होने के बावजूद संस्थानों को सील किया गया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Jun 23, 2026

Kanpur Coaching Centers

लखनऊ अग्निकांड के बाद KDA ने कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की (फोटो- पत्रिका)

Kanpur Coaching Centers Sealed: कोचिंग संस्थानों पर चली केडीए की कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक ओर कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कोचिंग सेंटरों को सील कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ संचालकों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है, जिसमें एक कोचिंग संस्थान के संचालकों ने दावा किया कि अधिकारियों ने उनसे कहा- आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे।

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेशभर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू हुई है। इसी क्रम में सोमवार को कानपुर में भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

16 कोचिंग सेंटर सील, 22 और रडार पर

केडीए की टीम ने 4 जोनों में एक साथ कार्रवाई की। जोन-1ए में तीन, जोन-2बी में पांच, जोन-3 में तीन और जोन-4 में पांच कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। इस तरह कुल 16 संस्थानों पर ताला लगा दिया गया। इसके अलावा 22 अन्य कोचिंग सेंटरों को भी चिन्हित किया गया है, जहां दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।कार्रवाई के दौरान कई संस्थानों से भवन मानचित्र, अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र, पार्किंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। जिन संस्थानों में कमियां मिलीं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

संचालकों का दावा, हमारे कागज पूरे हैं

कार्रवाई के बाद कुछ कोचिंग संचालकों ने केडीए की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। ऐलन कोचिंग के संचालकों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि अभी सीलिंग करा लो, बाद में खुलवा दी जाएगी। इस दावे के बाद कार्रवाई को लेकर बहस तेज हो गई है।

केडीए सचिव बोले- नियमों का पालन जरूरी

केडीए सचिव अभय पांडे ने साफ कहा कि कई कोचिंग सेंटर निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अभियान अभी जारी रहेगा और चिन्हित संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई होगी।

अलीगंज अग्निकांड: घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम, 15 मौतों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों से गुमराह करने की कोशिश

ये भी पढ़ें
15 मौतों के बाद अलीगंज अग्निकांड की जांच तेज, फोरेंसिक टीम जुटी, एआई तस्वीरों से फैलाया जा रहा भ्रम   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fire incident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 05:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कई कोचिंग सेंटर्स पर पड़ा KDA का ताला; संचालकों का आरोप- अफसरों ने कहा, आज सील करा लो, कल खुलवा देंगे

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: 43 बंद अस्पतालों को फिर से खोलने की कवायद, महापौर रखेंगी इस दिन बड़ा प्रस्ताव

Kanpur News
कानपुर

‘तुम पर काली शक्तियां हैं’ कहकर बुलाया हरिधाम, तांत्रिक पर दुराचार के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur News
कानपुर

प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, सीएम योगी बोले- नई तकनीक बनेगी सबसे बड़ी ताकत

Kanpur Natural Farming Workshop, Farmers Income Growth
कानपुर

Kanpur News: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर डिप्टी CM का सख्त बयान, कहा- गलत करने वाला सुख नहीं भोग सकता, हनुमान जी सब ठीक करेंगे

Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya
कानपुर

राम मंदिर से डिजिटल इंडिया तक, BJP ने गिनाईं 12 साल की उपलब्धियां, 2047 के भारत का दिखाया रोडमैप

BJP प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.