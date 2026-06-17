राम मंदिर से डिजिटल इंडिया तक, BJP ने गिनाईं 12 साल की उपलब्धियां, 2047 के भारत का दिखाया रोडमैप

मुख्य अतिथि मूलचंद निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक पर रोक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कदमों ने देश की एकता और सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिससे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।