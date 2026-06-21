Kanpur News: 43 बंद अस्पतालों को फिर से खोलने की कवायद, महापौर रखेंगी इस दिन बड़ा प्रस्ताव

जानकारों की माने तो बीते तीन वित्तीय वर्षों में नगर निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तीन साल पहले नगर निगम की आय करीब 384 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 584 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भवन कर के दायरे में लगातार नए भवन जोड़े जा रहे हैं, जिससे राजस्व बढ़ रहा है। वर्तमान में शहर के 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी, ताकि जलनिकासी, सीवर और पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।