प्राकृतिक खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, सीएम योगी बोले- नई तकनीक बनेगी सबसे बड़ी ताकत

सीएम योगी ने खेतों में यूरिया और कीटनाशक दवाओं के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, बल्कि आम लोगों की सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं।

इसके बदले प्राकृतिक खेती के फायदे समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके से खेती करने पर बाजार से महंगे खाद-बीज खरीदने का खर्च बच जाता है, जिससे किसानों की लागत बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मिट्टी की मूल उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बीमारियों से बचाने के लिए हमें शुद्ध और बिना केमिकल वाला अनाज उगाना ही पड़ेगा।