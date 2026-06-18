मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया

Chief Minister Yogi Adityanath Unnao Visit: उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन में उन्नाव को भी शामिल किया गया है। अब विकास का कार्य हजरतगंज में नहीं रुकेगा। लखनऊ का विकास अब उन्नाव भी पहुंचेगा‌। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली पहली रैपिड ट्रेन की तरह अब लखनऊ से उन्नाव-कानपुर के बीच भी रैपिड ट्रेन चलाई जाने का प्रस्ताव है‌। इसके माध्यम से हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है।