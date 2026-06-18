मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा, उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया

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Chief Minister Yogi Adityanath Unnao Visit: उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन में उन्नाव को भी शामिल किया गया है। अब विकास का कार्य हजरतगंज में नहीं रुकेगा। लखनऊ का विकास अब उन्नाव भी पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली पहली रैपिड ट्रेन की तरह अब लखनऊ से उन्नाव-कानपुर के बीच भी रैपिड ट्रेन चलाई जाने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
सीएम ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश पर प्रभु श्री राम, बांके बिहारी, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बरस रहा है। बदहाल नहीं हो सकता है। अब यहां पर्व पर उपद्रव नहीं होता है। लोग परिवार के साथ सुरक्षित पर्व मना रहे हैं। पहले सैफई को ही प्रदेश माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता को परिवार माना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व विधानसभा के जिन कार्यों का लोकयपन किया है उनमें केकेएम सराय जोगा मार्ग से पहाड़पुर संपर्क मार्ग, हुसैनपुर जमुका पड़री मार्ग से पुरवियन खेड़ा मार्ग, मंगत खेड़ा-कांथा-सोहरामऊ मार्ग पर आरसीसी लघु सेतु का निर्माण, कालूखेड़ा कांथा-मुसन्ना मार्ग पर क्षतिग्रस्त छोटी पुलिया की जगह आरसीसी पुलिया का निर्माण, केकेएम मार्ग पर आरसीसी पुलिया का निर्माण, पुरवा बीघापुर मार्ग पर स्थित नाला पर बॉक्स कल्वर्ट का पुनर्निर्माण, पुरवा-गिलसामऊ-कालूखेड़ा मार्ग पर आरसीसी पुलिया का निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल है।
इसके साथ ही सदर विधानसभा क्षेत्र के दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र दोस्ती नगर बाईपास, मंधना- गंगा बैराज-शुक्लागंज पुरवा-मोहनलालगंज मार्ग चौड़ीकरण, पंडित खेड़ा से आट संपर्क मार्ग सहित अन्य कार्य शामिल है।
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