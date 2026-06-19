‘तुम पर काली शक्तियां हैं’ कहकर बुलाया हरिधाम, तांत्रिक पर दुराचार के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

Kanpur Dehat Crime News: कानपुर देहातमें एक धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में महिला के साथ दुष्कर्मके प्रयास का मामला सामने आया है। औरैया की रहने वाली एक महिला ने एक तांत्रिकऔर उसके सहयोगियों पर पूजा-पाठ के बहाने बुलाकर अश्लील हरकतें करने, दुष्कर्म का प्रयास करने, मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर तांत्रिक सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।