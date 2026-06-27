ड्रग्स के खिलाफ केंद्र का 3 साल का मास्टर प्लान, गृह मंत्री अमित शाह बोले- डिटेक्ट, डिसरप्ट और डेस्ट्रॉय से खत्म होंगे ड्रग कार्टेल

Central Government's Plan Against Drugs: देश में अगले तीन साल में डिटेक्ट, डिसरप्ट और डेस्ट्रॉय के रोडमैप के साथ नशे के काले कारोबार और ड्रग कार्टेल से मुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नार्को-को ऑर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड)की 10वीं बैठक में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए अगले तीन साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में यह 3 साल तय करेंगे कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ सभी एजेंसियों से तीन साल में प्रभावी परिणाम दिखाने को कहा है।