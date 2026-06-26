CM भगवंत मान के ‘मास्क’ वाले दावे पर जगमन समरा का पलटवार, बोले- अगर कहानी सच है, तो सबूत पेश करे

इस विवाद में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब दोनों पक्षों ने अपने पुराने संबंधों को लेकर अलग-अलग बातें कहीं। भगवंत मान ने कहा कि उनकी समरा से केवल एक बार मुलाकात हुई थी, वह भी पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब (PPP) के समय 2016 से पहले, लेकिन समरा ने इस दावे को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री कनाडा आए थे तो उन्होंने लगभग सात दिनों तक उनकी मेहमाननवाजी की थी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मान कई बार पंजाब के संगरूर जिले में उनके घर भी आए थे।