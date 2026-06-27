राशन कार्ड में नाम होने का मतलब यह नहीं कि परिवार के सदस्य हैं- जानिए कोर्ट का अहम फैसला

यह मामला साल 2013 में दादर हिंदू कॉलोनी की मंगेश महालक्ष्मी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर संपत्ति से जुड़ा है। यह संपत्ति पहले मीरा तेंदुलकर को किराए पर दी गई थी। मकान मालिक हेमंत और विनीत सरदार ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि 2011 में मीरा तेंदुलकर की मौत के बाद किरायेदारी खत्म हो गई थी। प्रतिवादियों और उनके परिवार का वहां कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वे सिर्फ अनुमति के आधार पर वहां रह रहे थे।