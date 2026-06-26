‘लंकाकांड’ की शुरुआत, अब होगा भाजपा की लंका का अंत! अखिलेश ने कहा- भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं सकेगा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बंटवारे की इस लड़ाई में अब भाजपा संघ परिषद वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा झोला और बोरा लेकर भागें, देश के बॉर्डर बंद कर दिए जाने चाहिए। अखिलेश ने कहा कि भगवान के ऑडिट से यह गिरोह अब किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। इसके साथ ही केयर फंड और अनरजिस्टर्ड लोगों को भी अपने कुकृत्यों का हिसाब देना होगा।