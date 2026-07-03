आपत्तिजनक बयान पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, DMK नेता अनिता राधाकृष्णन गिरफ्तार, विजय की सरकार को विपक्ष ने घेरा

गिरफ्तारी के बाद DMK सांसद कनीमोझी ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, तानाशाह सरकार की पुलिस द्वारा थूथुकुडी दक्षिण जिले के DMK सचिव और पूर्व मंत्री थिरु की गिरफ्तार की निंदा की जाती है। विपक्षी विधायक को उनके निर्वाचन क्षेत्र में निरीक्षण कार्य के दौरान इस तानाशाह सरकार ने पूरी तरह से अराजक तरीके से गिरफ्तार किया है। DMK ऐसे दमनकारी हथकंडों के आगे कभी नहीं झुकेगी। कनीमोझी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया और कहा कि उनकी पार्टी ऐसे दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगी।