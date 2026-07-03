केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ‘कोड वर्ड’ में बात करते थे सिया और चेतन, पुलिस के हाथ लगा दूसरा मोबाइल फोन, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में हर दिन नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध खारिज करते हुए दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आपसी बातचीत में कथित तौर पर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जिनका मतलब और हत्या की साजिश से संबंध अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा बन गया है।