पंजाब कांग्रेस में बढ़ी अंदरूनी कलह, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में जुटे विधायक-पूर्व मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग को हटाने की उठी मांग

Congress: पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के घर 50 नेताओं की बैठक में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने और चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग उठी। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर तीन विधायकों समेत करीब 50 कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी हाईकमान से फैसले पर पुनर्विचार करने और चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ-साथ मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग उठाई।