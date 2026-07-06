विजय रैली में ब्लास्ट और मासूम की मौत पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कही मृत्युदंड की बात

Bengal Election Violence: पश्चिम बंगाल में पिछले साल TMC के उपचुनाव में जीत के बाद एक विजय रैली निकाली गई थी। इस रैली के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इस दुखद घटना पर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले 'गुंडों' को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।