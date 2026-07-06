6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विजय रैली में ब्लास्ट और मासूम की मौत पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कही मृत्युदंड की बात

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में TMC की विजय रैली में हुए ब्लास्ट और मासूम बच्चे की मौत पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। अपराधियों पर लगेगा गुंडा कानून, मिलेगी मौत की सजा। जानिए पूरा मामला...
less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Pratiksha Gupta

Jul 06, 2026

west bengal tmc rally explosion, suvendu adhikari goonda act

छात्र की मौत पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान | फोटो सोर्स- patrika.com

Bengal Election Violence: पश्चिम बंगाल में पिछले साल TMC के उपचुनाव में जीत के बाद एक विजय रैली निकाली गई थी। इस रैली के दौरान एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने से चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इस दुखद घटना पर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान आया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले 'गुंडों' को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

खबर अपडेट की जा रही है...

Bengal Rajya Sabha Elections: 3 राज्य सभा सीटों के लिए तारीख का हुआ ऐलान, 24 जुलाई को होगी वोटिंग

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha Election

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

politics

Updated on:

06 Jul 2026 02:17 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:17 pm

Hindi News / National News / विजय रैली में ब्लास्ट और मासूम की मौत पर बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने कही मृत्युदंड की बात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महाराष्ट्र में भारी बारिश और भूस्खलन से पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद, 6695 करोड़ से बना था, प्रशासन ने नागरिकों से अपील

Pune Mumbai Expressway
राष्ट्रीय

हिंद महासागर में बढ़ेगी नौसेना की ताकत, समुद्री बेड़े में शामिल होगा नया प्रहरी महेंद्रगिरि

INS Mahendragiri
राष्ट्रीय

बंगाल में 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में TMC और BJP आमने-सामने, सुपर इमरजेंसी जैसे बताए हालात

TMC Vs BJP
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा विवाद: VHP के पत्र पर कांग्रेस का पलटवार, केसी वेणुगोपाल बोले- उल्टा चोर कोतवाल को डांटे

Congress General Secretary KC Venugopal
राष्ट्रीय

’15 साल तक नहीं मिला समय, अब क्यों याद आई पीड़िता?’ ममता पर अग्निमित्रा पॉल का बड़ा हमला

RG Kar hospital case, Hanskhali case, Kamduni case
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.