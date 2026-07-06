विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, WFI को दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

सुनवाई के दौरान WFI की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि शो-कॉज नोटिस पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले विनेश फोगाट को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। वहीं, विनेश फोगाट की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिका में केवल चयन ट्रायल का मुद्दा ही नहीं, बल्कि WFI की चयन नीति से जुड़े व्यापक सवाल भी उठाए गए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे मुद्दों को नई रिट याचिका दाखिल कर चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा याचिका का निपटारा किया जा रहा है और इसके बाद नई याचिका दायर करने का विकल्प खुला रहेगा।