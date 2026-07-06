6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे, अमित शाह ने लॉन्च की कई नई परियोजनाएं, जानिए क्या-क्या बदला

Ministry of Cooperation: सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने पर अमित शाह ने सहकारी जीवन बीमा कंपनी, भारत टैक्सी विस्तार, डिजिटल PACS, नए गोदामों समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत की और सहकारिता को विकसित भारत 2047 का अहम आधार बताया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Jul 06, 2026

Central Government's Plan Against Drugs

गृह मंत्री अमित शाह(फोटो-ANI)

Amit Shah Ministry of Cooperation: सहकारिता मंत्रालय के पांच साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की।

उन्होंने सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की, भारत टैक्सी योजना को 500 शहरों तक विस्तार देने की जानकारी दी और डिजिटल सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

साथ ही भंडारण, बीज, डेयरी और सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी अहम कदम उठाए गए, जिससे करोड़ों सदस्यों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

नई बीमा कंपनी का ऐलान

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि सहकारिता क्षेत्र की अपनी जीवन बीमा कंपनी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत टैक्सी पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह अब सहकारी संस्थाओं के लिए जीवन बीमा क्षेत्र में भी नई व्यवस्था विकसित की जाएगी।

इससे सहकारी संस्थाओं के करोड़ों सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा का नया विकल्प मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 'भारत टैक्सी' योजना का अगले दो सालों में 500 शहरों तक विस्तार करने की तैयारी की जा रही है।

डिजिटल सहकारिता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने सहकारी संस्थाओं में डिजिटल बदलाव की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि 50 हजार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को e-PACS में बदलने की पहल की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है।

गोदाम और बीज परियोजनाओं की शुरुआत

सहकारिता मंत्रालय ने कार्यक्रम में कृषि और भंडारण से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 75 हजार टन क्षमता वाले 135 गोदामों का हस्तांतरण, 85 नए गोदामों का उद्घाटन और 47 नए अनाज भंडारण गोदामों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा अमूल और एनसीसीएफ की ओर से सहकार वन परियोजना शुरू की गई।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और महाराष्ट्र के जलगांव में टिश्यू कल्चर सुविधाओं की आधारशिला भी रखी गई। वहीं भारतीय बीज सहकारी समिति (BBSSL) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के बीच बीज प्रणाली को मजबूत करने के लिए समझौता भी किया गया।

विश्वविद्यालय और मानव संसाधन पर जोर

अमित शाह ने बताया कि गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अमित शाह ने कहा 'सहकारिता से जुड़े देश के 30 करोड़ लोग और 8.50 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं पिछले 75 सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थीं, वह सपना आज से ठीक पांच साल पहले पूरा हुआ था।'

देशभर में चले सहकारिता अभियान

सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के पांच साल पूरे होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक देशभर में सहकार से समृद्धि थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें सहकारी चौपाल, जागरूकता अभियान, डिजिटल सेवाओं का प्रदर्शन, किसान संपर्क कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण, वित्तीय साक्षरता अभियान और सहकारी संस्थाओं के सम्मान समारोह जैसे आयोजन शामिल रहे।

कार्यक्रम के अंत में अमित शाह ने विश्वास जताया कि सहकारिता क्षेत्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के जरिए और अधिक मजबूत बनाना है।

बंगाल में 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में TMC और BJP आमने-सामने, सुपर इमरजेंसी जैसे बताए हालात

ये भी पढ़ें
TMC Vs BJP

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 02:42 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:42 pm

Hindi News / National News / सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे, अमित शाह ने लॉन्च की कई नई परियोजनाएं, जानिए क्या-क्या बदला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कुछ देर में शुरू होगी राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, परमानंद गिरी और महंत दिनेंद्र दास समेत कई दिग्गज पहुंचे

Breaking News
राष्ट्रीय

मौजूदा सीएम को रोकती थीं ममता बनर्जी, 108 बार खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाज़ा, बीजेपी विधायक उखड़े

Mamata Banerjee used to stop the CM from attending the event
राष्ट्रीय

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, WFI को दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश

vinesh phogat news
राष्ट्रीय

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाफिज सईद पर NIA का बड़ा एक्शन, दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

India Releases List of Terrorists News.
राष्ट्रीय

अग्निपथ योजना: ‘भैरव बटालियन’ जैसी विशेष इकाइयों में ज्यादा संख्या में शामिल होंगे अग्निवीर! 4 साल बाद अग्निवीरों को क्या-क्या मिलेगा?

agnipath yojana permanent employment opportunities may open up for agniveers
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.