सहकारिता मंत्रालय के 5 साल पूरे, अमित शाह ने लॉन्च की कई नई परियोजनाएं, जानिए क्या-क्या बदला

अमित शाह ने बताया कि गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अमित शाह ने कहा 'सहकारिता से जुड़े देश के 30 करोड़ लोग और 8.50 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं पिछले 75 सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थीं, वह सपना आज से ठीक पांच साल पहले पूरा हुआ था।'