बंगाल में 12 साल की बच्ची की हत्या के मामले में TMC और BJP आमने-सामने, सुपर इमरजेंसी जैसे बताए हालात

TMC BJP Conflict over Baruipur Murder Case: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 से 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या की दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। यह मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके इर्द-गिर्द पश्चिम बंगाल की राजनीति में तीखा टकराव भी देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण बन गया है।