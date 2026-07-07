दिल्ली में देर रात एनकाउंटर, फायरिंग-रंगदारी के आरोपी पवन पहलवान को लगी पुलिस की गोली

पुलिस ने वेबसाइट की कार्यप्रणाली की पुष्टि करने के लिए एक डमी यूजर अकाउंट बनाया। इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिजिटल वॉलेट में पैसे जमा करने की प्रक्रिया पूरी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वेबसाइट पर दिए गए यूपीआई आईडी के माध्यम से 100 रुपये ट्रांसफर किए। भुगतान की पुष्टि होने के बाद फर्जी व्यक्तिगत जानकारी और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार किए गए। इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों, वेबसाइट संचालन और फर्जी दस्तावेजों के संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है।