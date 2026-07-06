दिल्ली नवविवाहिता मौत मामला: ‘How to die easily?’, आकृति की मौत से पहले का गूगल सर्च आया सामने

आकृति सुतार ने इसी साल 24 अप्रैल 2026 को अरस्तू सिक्का से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के तीन महीने के भीतर ही उसकी संदिग्ध मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही पति अरस्तू उसे मायके से कुछ न लाने को लेकर ताने देता था और उसके साथ मारपीट करता था। परिजनों के मुताबिक, पति लगातार आकृति पर नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह कुछ दिनों तक ऑफिस भी नहीं गई थी, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। आखिरकार तंग आकर उसने 1 जुलाई से दोबारा काम पर जाना शुरू किया था।