Delhi News: आकृति हर महीने मां को भेजती थी 5 हजार रुपये, लेकिन पति को नहीं था पसंद, कार, 20 लाख और पूरी सैलरी की करता था मांग; पति हुआ गिरफ्तार

आकृति के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया था। परिजनों के अनुसार पहले कार और 20 लाख रुपये की मांग की गई, फिर पति चाहता था कि आकृति अपनी पूरी सैलरी उसे दे। जानकारी के अनुसार पांच साल पहले आकृति के पिता का निधन हो गया था। इसके बाद घर की जिम्मेदारी काफी हद तक उसी के कंधों पर आ गई थी। वह नौकरी कर अपनी मां की आर्थिक मदद करती थी और हर महीने 5 हजार रुपये भेजती थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद पति चाहता था कि आकृति अपनी पूरी सैलरी उसे दे। लेकिन आकृति ने उसकी बात नहीं मानी और वह अपनी मां की मदद करती रही। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।