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Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

Delhi Narela Crime Case: फोरेंसिक टीम ने कमरे के भीतर से कई जरूरी सबूत और नमूने इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल के मॉर्च्युरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शुरुआती तौर पर मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Jul 05, 2026

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प्रतीकात्मक तस्वरी। फोटो सोर्स- पत्रिका

Delhi Narela news: उत्तर-उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बंद कमरे के अंदर 55 साल के एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय जीओ इब्राहिम के रूप में हुई है।

कैसे खुला बंद कमरे का राज?

जानकारी के अनुसार, नरेला के एक मकान में पिछले कुछ समय से कोई हलचल नहीं हो रही थी। जब कमरे का दरवाजा काफी देर तक अंदर से बंद रहा और कोई जवाब नहीं मिला, तो आस-पास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मामला संदिग्ध देखते हुए पुलिस ने बिना वक्त गंवाए फायर ब्रिगेड और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को भी मौके पर बुला लिया।

फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जब बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के भीतर जीओ इब्राहिम का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को अपने कब्जे में ले लिया ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके।

हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस

फोरेंसिक टीम ने कमरे के भीतर से कई जरूरी सबूत और नमूने इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल के मॉर्च्युरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। शुरुआती तौर पर मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि, पुलिस इस मामले को सिर्फ एक सामान्य मौत मानकर नहीं चल रही है। पुलिस प्रशासन इस घटना के पीछे किसी भी तरह की साजिश या अन्य संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहा है। इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इब्राहिम को आखिरी बार कब और किसके साथ देखा गया था।

इलाके में दहशत, लोगों के मन में कई सवाल

घटना के बाद से नरेला इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आखिर बंद कमरे के भीतर जीओ इब्राहिम के साथ क्या हुआ था? क्या यह कोई हादसा है, खुदकुशी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? पुलिस का कहना है कि वे बहुत जल्द इस गुत्थी को सुलझा लेंगे और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।

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Updated on:

05 Jul 2026 03:25 pm

Published on:

05 Jul 2026 03:25 pm

Hindi News / State / Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

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