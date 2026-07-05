Delhi Narela Case: दिल्ली में बंद कमरे में मिला 55 साल के शख्स का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हालांकि, पुलिस इस मामले को सिर्फ एक सामान्य मौत मानकर नहीं चल रही है। पुलिस प्रशासन इस घटना के पीछे किसी भी तरह की साजिश या अन्य संभावनाओं को खारिज नहीं कर रहा है। इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इब्राहिम को आखिरी बार कब और किसके साथ देखा गया था।